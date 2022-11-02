«Ювентус» — «ПСЖ»: Бонуччи сравнял счёт во встрече
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В эти минуты в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» принимает «ПСЖ». В концовке первого тайма счёт ничейный — 1:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 39-й минуте ответный гол в составе «Ювентуса» забил защитник Леонардо Бонуччи. Мануэль Локателли исполнил мягкий заброс к правому краю штрафной, Хуан Куадрадо после рывка в падении головой сделал скидку на дальнюю штангу, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не дотянулся до мяча, а Бонуччи в подкате замкнул атаку.
Напомним, «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.
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