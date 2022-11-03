«Ювентус» — «ПСЖ»: Мендеш вышел на замену и через минуту забил второй гол гостей

В эти минуты в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» принимает «ПСЖ». На 72-й минуте парижане ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 69-й минуте вперёд подопечных Кристофа Галтье вывел защитник Нуну Мендеш, вышедший на замену минутой ранее. Килиан Мбаппе сделал передачу на левый край под ускорение Мендеша, который ворвался в штрафную, скинул с плеч Хуана Куадрадо и пробил низом точно под дальнюю штангу ворот Войцеха Щенсного.



Ранее в матче голы забили Килиан Мбаппе и Леонардо Бонуччи.



Напомним, «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф. «ПСЖ» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав по 11 очков за пять игр.