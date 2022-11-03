Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед в турнире. Об этом сообщает Marca.

Победа «Реала» в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» стала для итальянского тренера 103-й в карьере в самом престижном еврокубке. По этому показателю он обошёл бывшего тренера английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который одержал 102 победы в соревновании.

Мадридцы заняли первое место в группе F в текущем сезоне. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. «Селтик» набрал два очка и вылетел из еврокубков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.