Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству побед в турнире. Об этом сообщает Marca.
Победа «Реала» в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» стала для итальянского тренера 103-й в карьере в самом престижном еврокубке. По этому показателю он обошёл бывшего тренера английского «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который одержал 102 победы в соревновании.
Мадридцы заняли первое место в группе F в текущем сезоне. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. «Селтик» набрал два очка и вылетел из еврокубков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Новость по темеКарло Анчелотти: теперь у моих игроков больше уверенности
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
01:38
-
01:24
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:02
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
22:45
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
Партнерский контент