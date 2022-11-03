Полузащитник «Ювентуса» Кьеза в матче с «ПСЖ» впервые с января вышел на поле

В эти минуты в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» продолжается матч в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Ювентус» принимает французский «ПСЖ». На 81-й минуте парижане ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 74-й минуте встречи на поле в составе «Ювентуса» появился итальянский вингер Федерико Кьеза. Футболист итальянской команды проводит свою первую встречу с 9 января, когда во встрече чемпионата Италии с «Ромой» он получил серьёзную травму крестообразных связок. Позже Кьеза перенёс операцию.



В текущей встрече в составе «Юве» отличился защитник Леонардо Бонуччи, у «ПСЖ» голы забили форвард Килиан Мбаппе и защитник Нуну Мендеш.