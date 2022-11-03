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Полузащитник «Ювентуса» Кьеза в матче с «ПСЖ» впервые с января вышел на поле

Полузащитник «Ювентуса» Кьеза в матче с «ПСЖ» впервые с января вышел на поле
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В эти минуты в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» продолжается матч в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Ювентус» принимает французский «ПСЖ». На 81-й минуте парижане ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте встречи на поле в составе «Ювентуса» появился итальянский вингер Федерико Кьеза. Футболист итальянской команды проводит свою первую встречу с 9 января, когда во встрече чемпионата Италии с «Ромой» он получил серьёзную травму крестообразных связок. Позже Кьеза перенёс операцию.

В текущей встрече в составе «Юве» отличился защитник Леонардо Бонуччи, у «ПСЖ» голы забили форвард Килиан Мбаппе и защитник Нуну Мендеш.

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