«Челси» обыграл загребское «Динамо» и занял первое место в группе
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и загребским «Динамо». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На седьмой минуте счёт открыл защитник Бруно Петкович. В скором времени Рахим Стерлинг восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 30-й минуте Денис Закария вывел лондонский клуб вперёд и установил итоговый счёт в матче — 2:1.
Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Команда Грэма Поттера набрала 13 очков в шести играх. «Милан» с десятью очками занял вторую строчку. Загребский клуб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.
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