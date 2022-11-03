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«Челси» обыграл загребское «Динамо» и занял первое место в группе

«Челси» обыграл загребское «Динамо» и занял первое место в группе
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и загребским «Динамо». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт открыл защитник Бруно Петкович. В скором времени Рахим Стерлинг восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Пьер-Эмерик Обамеянг. На 30-й минуте Денис Закария вывел лондонский клуб вперёд и установил итоговый счёт в матче — 2:1.

Лондонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Команда Грэма Поттера набрала 13 очков в шести играх. «Милан» с десятью очками занял вторую строчку. Загребский клуб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
02 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Петкович – 7'   1:1 Стерлинг – 18'   2:1 Закария – 30'
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