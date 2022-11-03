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«ПСЖ» обыграл в гостях «Ювентус», но занял второе место в группе ЛЧ

«ПСЖ» обыграл в гостях «Ювентус», но занял второе место в группе ЛЧ
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Французский «ПСЖ» одержал победу над итальянским «Ювентусом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:1. Матч прошёл в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус».

Счёт в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.

Снова вперёд парижан на 69-й минуте вывел вышедший на замену португальский защитник Нуну Мендеш.

«ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. «Бенфика» обошла парижан за счёт большего количества голов в выездных встречах. Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
02 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 13'   1:1 Бонуччи – 39'   1:2 Мендеш – 69'
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