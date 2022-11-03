«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в домашнем матче Лиги чемпионов

Сегодня, 3 ноября, завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» дома принимал «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск.



Первыми забили гол во встрече гости, когда на 31-й минуте отличился нападающий Рафаэль Мир после передачи Иско. Хозяева смогли сравнять счёт только на 52-й минуте – отличился 17-летний защитник Рико Льюис после точного паса Хулиана Альвареса. На 73-й минуте «горожане» вышли вперёд благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса, ассистировал ему полузащитник Кевин Де Брёйне. На 83-й минуте Рияд Марез после паса Хулиана Альвареса установил итоговый счёт – 3:1.



Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала с первого места. «Севилья», которая сумела набрать только пять очков, с третьего места выходит в Лигу Европы.