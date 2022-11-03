Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которых стали известны все 16 участников плей-офф турнира.



С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», франкфуртский «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен».



Таким образом, наиболее широко в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА будут представлены Германия («Бавария», «Айнтрахт» Ф, «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д) и Англия («Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»). Три представителя на этой стадии у Италии («Наполи», «Интер», «Милан»), два – у Португалии («Бенфика», «Порту»), по одному – у Испании, Бельгии и Франции.



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе. Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.

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