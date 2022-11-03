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Определились лучшие бомбардиры группового этапа Лиги чемпионов

Определились лучшие бомбардиры группового этапа Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.

Оба игрока забили по семь голов на групповой стадии, проведя по шесть игр.

Следом идёт группа игроков, которые забили по пять голов на групповом этапе – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Гонсалу Рамуш и Рафаэль Силва (оба — «Бенфика»), Францди Пьерро («Маккаби»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Мехди Тареми («Порту») и Виктор Бонифасе («Будё-Глимт»).
По итогам группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занял второе место, набрав 14 очков. Французы пропустили перед собой «Бенфику» (14 очков).

«Ливерпуль», в свою очередь, также занял второе место в своей группе, записав в свой актив 15 очков. Команда пропустила перед собой «Наполи» (15 очков).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Ливерпуль».

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