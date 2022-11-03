Анчелотти – о разгроме «Селтика»: отсутствие Бензема добавило ответственности всем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после крупной победы над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о выступлении отдельных игроков своей команды.



«Асенсио был лучшим футболистом сегодня. Он играл на краю атаки, хорошо взаимодействовал с Вальверде и Карвахалем. Эти трое отлично сработались. Асенсио большую часть времени играл широко – у него есть все необходимые качества, чтобы делать разницу. Он был достаточно эффективным с мячом, но и очень много работал без него.



Наши молодые игроки? У них нет границ. Они хороши, но у них есть все шансы стать ещё лучше во многих отношениях. Родриго, Винисиус и Вальверде – в полном порядке. Отсутствие Бензема добавило ответственности всем, особенно нападающим. Ребята приняли на себя эту ответственность и справились», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».



Карим Бензема остался в запасе и вышел на замену на 64-й минуте игры с «Селтиком». В первом тайме Лука Модрич и Родриго реализовали пенальти, а после перерыва точные удары Марко Асенсио, Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде установили на табло «Сантьяго Бернабеу» разгромный счёт. Португалец Жоау Фелипе на 84-й минуте забил лишь «гол престижа» шотландской команды.

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