Килиан Мбаппе высказался о втором месте «ПСЖ» по итогам группового этапа Лиги чемпионов
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«ПСЖ» вышел в плей-офф. Мы хотели выиграть группу, но так бывает в футболе. Наша команда была немного неуверенной, но это Лига чемпионов, и победа всегда важнее всего. Я рад, что забил, и рад, что мы выиграли. Будем смотреть, что нам даст жеребьёвка», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занял второе место, набрав 14 очков. Французы пропустили перед собой «Бенфику» (14 очков).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.
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