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Источник: Марко Николич может возглавить «Сочи»

Источник: Марко Николич может возглавить «Сочи»
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Серб Марко Николич является главным кандидатом на пост главного тренера «Сочи» в случае ухода Вадима Гаранина, сообщает «РБ Спорт».

Гаранин на данный момент остаётся тренером «Сочи». По информации издания, он хотел бы попрощаться с командой, но пока сделать это «не получается», и 3 ноября Гаранин вылетает из Сочи в Москву.

51-летний Гаранин тренирует «Сочи» с лета этого года – он пришёл в клуб после ухода Владимира Федотова в московский ЦСКА. Де-факто Гаранин занимает должность старшего тренера команды, поскольку не имеет лицензии Pro, а главным тренером является Александр Точилин.

Марко Николич ранее уже работал в России. С июня 2020-го по октябрь 2021-го он возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством железнодорожники провели 62 матча. В сезоне-2020/2021 «Локомотив» Николича занял третье место в РПЛ: чемпионом стал «Зенит», а серебряным призёром – «Спартак».

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