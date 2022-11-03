Источник: Марко Николич может возглавить «Сочи»

Серб Марко Николич является главным кандидатом на пост главного тренера «Сочи» в случае ухода Вадима Гаранина, сообщает «РБ Спорт».
Гаранин на данный момент остаётся тренером «Сочи». По информации издания, он хотел бы попрощаться с командой, но пока сделать это «не получается», и 3 ноября Гаранин вылетает из Сочи в Москву.
51-летний Гаранин тренирует «Сочи» с лета этого года – он пришёл в клуб после ухода Владимира Федотова в московский ЦСКА. Де-факто Гаранин занимает должность старшего тренера команды, поскольку не имеет лицензии Pro, а главным тренером является Александр Точилин.
Марко Николич ранее уже работал в России. С июня 2020-го по октябрь 2021-го он возглавлял московский «Локомотив». Под его руководством железнодорожники провели 62 матча. В сезоне-2020/2021 «Локомотив» Николича занял третье место в РПЛ: чемпионом стал «Зенит», а серебряным призёром – «Спартак».
- 3 ноября 2022
-
04:32
-
04:24
-
04:13
-
04:03
-
03:45
-
03:29
-
03:21
-
03:07
-
03:02
-
02:39
-
02:38
-
02:15
-
02:06
-
01:41
-
01:38
-
01:24
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:02
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:41
-
23:22