Орлов посоветовал Гогниеву брать пример с Черчесова

Российский журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.

По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку за перепалку с арбитром.

После 15 туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав девять очков. Безвыигрышная серия команды составляет 11 матчей. В следующем туре «Химки» встретятся с «Оренбургом».