Тренер сборной России: Fan ID – большая проблема. Пустые трибуны – это не очень красиво

Тренер сборной России Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в национальной команде, высказался о Fan ID и его влиянии на посещаемость матчей РПЛ.



«Fan ID – это проблема. Я ездил на матчи, и там, где есть Fan ID, трибуны пустые. В Самаре, в Нижнем Новгороде… Валерий Георгиевич тоже об этом высказывался: когда «Ростов» играл на Кубок, на стадион приходило совсем другое количество людей. Я не знаю, по какой причине Fan ID отпугивает, но, когда приходишь и видишь пустые трибуны, это смотрится не очень красиво.



Ездил смотреть матч «Зенита» против «Сочи» – это совсем другое дело. Когда на трибунах 20-30 тысяч, все иначе ощущается. Был и на последней игре «Спартака»: стадион большой, а народа все равно не много. Была бы заполнена фанатская трибуна, всё было бы по-другому. Если честно, большая проблема этот Fan ID», – приводит слова Никифорова «РБ Спорт».



Юрий Никифоров – трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» (1993, 1994, 1996) и обладатель Кубка России (1994). Также он выступал в Испании за хихонский «Спортинг», в Нидерландах – за «ПСВ» (двукратный чемпион страны) и «Валвейк». В составе сборной России как игрок он принимал участие в финальной части чемпионата Европы (1996) и дважды – чемпионата мира (1994, 2002).

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