Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Анжи» вспомнил, как в команде появились Роберто Карлос и Самуэль Это'О

Экс-игрок «Анжи» вспомнил, как в команде появились Роберто Карлос и Самуэль Это'О
Комментарии

Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад поделился воспоминаниями о том, как в махачкалинской команде появились звёздные бразилец Роберто Карлос и камерунец Самуэль Это'О.

«У нас была игра в Грозном в Кубке. Перед ней я зашел на «теорию», и в этот момент в зал пришёл Роберто Карлос. С того момента все начали осознавать, что строится нечто серьезное и невероятное.

Это’О? Всё в «Анжи» происходило так быстро, что никакого удивления от появления Самуэля не было. Тогда можно было ожидать в клубе просто любого игрока. У нас были невероятные финансы, и после прихода в «Анжи» Это’О стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Плюс на тот момент российский чемпионат был на очень хорошем уровне. Это’О действительно был в расцвете сил и доказал всё на поле», – приводит слова Мухаммада Metaratings.

Мухаммад отыграл за первую команду «Анжи» в общей сложности 20 матчей во всех турнирах. Он участвовал только во внутрироссийских соревнованиях (РПЛ, Кубок России и ФНЛ). В Лиге Европы он шесть раз оказывался в заявке и просидел эти матчи на скамейке запасных.

Роберто Карлос с марта по ноябрь 2011 года провёл за «Анжи» 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативных передачи. Это’О в составе махачкалинцев принял участие в 73 матчах (36 голов, 16 ассистов).

«Он был мне вторым отцом». Это'О попал в ловушку из-за подлого предательства «Он был мне вторым отцом». Это'О попал в ловушку из-за подлого предательства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022