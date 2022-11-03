Экс-игрок «Анжи» вспомнил, как в команде появились Роберто Карлос и Самуэль Это'О

Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад поделился воспоминаниями о том, как в махачкалинской команде появились звёздные бразилец Роберто Карлос и камерунец Самуэль Это'О.



«У нас была игра в Грозном в Кубке. Перед ней я зашел на «теорию», и в этот момент в зал пришёл Роберто Карлос. С того момента все начали осознавать, что строится нечто серьезное и невероятное.



Это’О? Всё в «Анжи» происходило так быстро, что никакого удивления от появления Самуэля не было. Тогда можно было ожидать в клубе просто любого игрока. У нас были невероятные финансы, и после прихода в «Анжи» Это’О стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Плюс на тот момент российский чемпионат был на очень хорошем уровне. Это’О действительно был в расцвете сил и доказал всё на поле», – приводит слова Мухаммада Metaratings.



Мухаммад отыграл за первую команду «Анжи» в общей сложности 20 матчей во всех турнирах. Он участвовал только во внутрироссийских соревнованиях (РПЛ, Кубок России и ФНЛ). В Лиге Европы он шесть раз оказывался в заявке и просидел эти матчи на скамейке запасных.



Роберто Карлос с марта по ноябрь 2011 года провёл за «Анжи» 28 матчей, забил пять голов и отдал три результативных передачи. Это’О в составе махачкалинцев принял участие в 73 матчах (36 голов, 16 ассистов).