Агент Марио Фернандеса рассказал, когда футболист примет решение о своём будущем

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, рассказал, когда футболист определится со своим будущим.
«Марио примет решение о своём будущем после чемпионата мира», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщалось, что футболист вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы выступать за другую команду.
Всего в составе ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 47 результативных передач. Также на его счету 33 матча за сборную России, в которых он забил пять голов.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 29 очков.
Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ
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