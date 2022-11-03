Поттер – об игре с «Динамо» Загреб в ЛЧ: не лучшее начало встречи, но мы показали характер

Наставник «Челси» Грэм Поттер высказался об итогах поединка с загребским «Динамо» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (2:1).

«Я очень доволен. Не лучшее начало встречи, но мы показали характер, и в целом, сыграли очень хорошо. Были хорошие атаки, были голевые шансы, были и голы. Есть работа, но пока что кампания в Лиге чемпионов складывается очень удачно. Теперь будем готовиться к большому матчу в предстоящий уик-энд, — приводит слова специалиста BT Sport.

Лондонский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Подопечные Грэма Поттера набрали 13 очков в шести матчах. «Милан» с десятью баллами расположился на второй строчке в квартете E. Клуб из Загреб набрал четыре очка и вылетел из всех еврокубков.



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