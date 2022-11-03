Александр Григорян назвал форварда «Баварии» Шупо-Мотинга гадким утёнком

Российский специалист Александр Григорян похвалил мюнхенской «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга. Во вторник, 2 октября, немецкая команда оказалась сильнее «Интера» (2:0) в 6 м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. 33 летний камерунец Шупо-Мотинг забил второй гол во встрече на 73 й минуте.

«Над Шупо-Мотингом ещё 2–3 года назад все прикалывались. О нем скажу такое: гадкий утенок. [В матче с «Интером»] ему потребовались три касания, чтобы принять мяч и забить гол. Это уникальная способность футболиста — так разобраться в ограниченном пространстве. Он постепенно превратился из гадкого утёнка в игрока, который не просто заменяет Левандовского, а делает это очень эффективно, — цитирует Григорян «Матч ТВ».

В этом сезоне Шупо-Мотинг забил восемь голов и отдал три ассиста в 13 поединках за «Баварию». Действующий контракт камерунского игрока с мюнхенцами рассчитан до конца июня 2023 года.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: