Тренер вратарей «Зенита»: Лодыгин огонь и воду прошёл, а медные трубы — нет

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о российском голкипере Юрии Лодыгине.



«Слежу ли за Лодыгиным? Иногда. Очень рад, что он возобновил карьеру. Он стал мудрее и опытнее.



Кто-то выдумал про какую-то вратарскую школу. Ну какая вратарская школа? Кто-то повесил на него такой стереотип. Лодыгин был хорошо обучен, неплохо играл ногами, демонстрировал хорошую реакцию. Возможно, у него были какие-то недочёты, но такие же, как и у всех. Если бы он был не обучен, он вообще нигде не играл бы.



Другое дело, что такое «Зенит»? Здесь всё время надо быть первым. Юра не был готов психологически. Огонь и воду прошел, а медные трубы — нет. Нужно было перезагрузиться в другой команде, и он это сделал», – приводит слова Бирюкова Sport24.