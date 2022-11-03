Тренер вратарей «Зенита»: Лодыгин огонь и воду прошёл, а медные трубы — нет
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о российском голкипере Юрии Лодыгине.
«Слежу ли за Лодыгиным? Иногда. Очень рад, что он возобновил карьеру. Он стал мудрее и опытнее.
Кто-то выдумал про какую-то вратарскую школу. Ну какая вратарская школа? Кто-то повесил на него такой стереотип. Лодыгин был хорошо обучен, неплохо играл ногами, демонстрировал хорошую реакцию. Возможно, у него были какие-то недочёты, но такие же, как и у всех. Если бы он был не обучен, он вообще нигде не играл бы.
Другое дело, что такое «Зенит»? Здесь всё время надо быть первым. Юра не был готов психологически. Огонь и воду прошел, а медные трубы — нет. Нужно было перезагрузиться в другой команде, и он это сделал», – приводит слова Бирюкова Sport24.
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