Сычевой: Марин украл гол, это неправильно

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о ситуации с вингером Джимми Марином, которая произошла в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги в игре с воронежским «Факелом». Матч закончился со счётом 4:1 в пользу клуба из Оренбурга.



«Сворованный мяч? Считаю, да. Я бы на его месте так бы не сделал. Это неправильно», – приводит слова Сычевого «Матч ТВ».



Марин забил гол, добив катящийся после удара Сычевого пяткой в ворота мяч, тем самым лишив своего одноклубника возможности стать единоличным лидером гонки бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету Сычевого 11 голов.



Сычевой с 11 мячами уступает в гонке бомбардиров РПЛ только Квинси Промесу из «Спартака», на счету которого 12 голов. В текущем сезоне Владимир оформил хет-трик в матче с «Уралом», отметился дублями в играх с «Динамо» и ЦСКА, а ещё по голу забил в матчах с «Локомотивом», «Химками», «Сочи» и «Ахматом».

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