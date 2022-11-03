Лука Модрич стал самым возрастным автором забитого пенальти в ЛЧ

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Хорват уверенно пробил 11-метровый удар в матче 6-го тура группового этапа главного европейского клубного турнира с «Селтиком» (6:1) в возрасте 37 лет и 54 дней. Таким образом, Лука стал самым возрастным футболистом, реализовавшим пенальти в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Jose в своём «твиттере».

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Лилля» Бураку Йилмазу, который забил в ворота «Челси» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 (1:2) в возрасте 36 лет и 244 дней.

«Королевский клуб» занял первое место в группе F. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландская команда набрала два очка и вылетела из еврокубков.

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