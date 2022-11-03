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Кристоф Галтье прокомментировал выход «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов

Кристоф Галтье прокомментировал выход «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов
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Главный тренер «Пари-Сен Жермен» Кристоф Галтье высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы обыграли «Ювентус» дважды и мы были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на этом турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды. Давайте дождёмся жеребьёвки и посмотрим, кто нам достанется в 1/8 финала», – приводит слова Галтье пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. «Бенфика» обошла парижан за счёт большего количества голов в выездных встречах. Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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