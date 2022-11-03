Бывший игрок «Анжи» Мухаммад: уровень в Медиалиге неплохой, заруба за зарубой

Экс-хавбек «Анжи» Шариф Мухаммад порассуждал на тему уровня игры в Медиалиге по сравнению с профессиональными соревнованиями. Бывший полузащитник клуба из Махачкалы также рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.
«Я в июле с семьёй прилетел из Азии в Россию. Сейчас поддерживаю форму в Медиалиге перед тем, как снова уехать из страны. Не сказать, что я рассчитываю остаться в России на долгий срок, у меня есть несколько вариантов в Азии.
Всё индивидуально. Но в большинстве команд есть ребята с футбольным прошлым, так что уровень в Медиалиге неплохой, заруба за зарубой. Если раньше здесь было больше артистов, то сейчас игроки с неплохим уровнем. Я поиграл в ФНЛ и скажу, что Медиалига ничем не отличается», — приводит слова футболиста Metaratings.ru.
Мухаммад выступает во втором сезоне Медиалиги за клуб GOATS. В шести встречах команда набрала шесть очков и занимает последнее место в квартете Б.
- 3 ноября 2022
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