Нападающий «Оренбурга» Сычевой признался, что иногда может выпить пива после матчей

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос, может ли он выпить пиво после матчей. Об этом 26-летний футболист рассказал в интервью «Матч ТВ».

Игрок рассказал, что может себе позволить немного пива после матчей, примерно 0,5 л. При этом Владимир не стал уточнять, как на это реагирует тренерский штаб команды.

Сычевой начинал карьеру в «Крымтеплице», в сезоне 2020/21 выступал за омский «Иртыш», а летом прошлого года перешёл в «Оренбург». В нынешнем сезоне Сычевой с 11 мячами уступает в гонке голеадоров чемпионата России по футболу только нападающему «Спартака» Квинси Промесу, на счету которого 12 голов. В текущей кампании Владимир отметился хет-триком в игре с «Уралом», оформил дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, ещё по разу отличился во встречах с «Локомотивом», «Химками», «Сочи» и «Ахматом».