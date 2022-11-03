Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Оренбурга» Сычевой признался, что иногда может выпить пива после матчей

Нападающий «Оренбурга» Сычевой признался, что иногда может выпить пива после матчей
Комментарии

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос, может ли он выпить пиво после матчей. Об этом 26-летний футболист рассказал в интервью «Матч ТВ».

Игрок рассказал, что может себе позволить немного пива после матчей, примерно 0,5 л. При этом Владимир не стал уточнять, как на это реагирует тренерский штаб команды.

Сычевой начинал карьеру в «Крымтеплице», в сезоне 2020/21 выступал за омский «Иртыш», а летом прошлого года перешёл в «Оренбург». В нынешнем сезоне Сычевой с 11 мячами уступает в гонке голеадоров чемпионата России по футболу только нападающему «Спартака» Квинси Промесу, на счету которого 12 голов. В текущей кампании Владимир отметился хет-триком в игре с «Уралом», оформил дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, ещё по разу отличился во встречах с «Локомотивом», «Химками», «Сочи» и «Ахматом».

Новость по теме
Сычевой: Марин украл гол, это неправильно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022