Агент Лунёва: у Андрея желания возвращаться в РПЛ просто нет. Задача — остаться в Европе

Агент вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов заявил, что голкипер не намерен возвращаться в «Зенит» и хочет продолжать карьеру в Европе.

«На сегодняшний день я себе не представляю, что Лунёв вернётся в «Зенит». Подобных предложений со стороны «Зенита» не поступало, а смысла фантазировать не вижу.



Основная задача Андрея — остаться в Европе. Будет ли он в «Байере», в Германии или начнёт искать другой вариант, покажет время. До 1 января Лунёв не может вести переговоров с другими клубами, но предварительная работа проводится. На нас сами выходят европейские агенты — были разговоры с двумя людьми из Англии, один из которых представляет крупнейшее агентство на рынке. Выходили на связь из Испании и Германии.



У людей есть заинтересованность заниматься Андреем, за ним следят, проявляют интерес. Одно из агентств предлагает подписать конкретные документы на авторизацию с 1 января. Возможно, он даст авторизацию. И с учётом всего этого и нашего текущего спора с «Зенитом» в палате по разрешению споров, невозможности договориться с клубом я мало представляю себе такой вариант.



Желания возвращаться в Российскую Премьер-Лигу просто нет. И дело вообще не в «Зените». Бирюков говорит — Лунёв мог бы играть в Питере. Мог бы, да. Дальше что? Он играл, был одним из лучших вратарей РПЛ, трижды становился чемпионом. Это всё известно. Но вопрос, нужно ли это и какая будет мотивация.



У Андрея возникло желание выйти из зоны комфорта, попробовать себя на другом уровне. Это было сделано. Несмотря на то, что игровой практики практически не было, на то, что случались травмы, никто не жалеет. Полученный опыт колоссален во всех смыслах — в языковом, бытовом, ментальном, спортивном. Ты работаешь с ведущими футболистами, участвуешь в ведущих европейских турнирах — в Бундеслиге, Лиге чемпионов. Пусть не играешь, но всё равно находишься в этой атмосфере, и это несравнимо с поездками по городам и весям РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера» в 2021 году, перейдя из «Зенита» на правах свободного агента. За немецкую команду голкипер сыграл три матча, в которых пропустил четыре мяча.

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