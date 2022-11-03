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«Его одержимость победой удивила меня больше всего». Каземиро — о тен Хаге

«Его одержимость победой удивила меня больше всего». Каземиро — о тен Хаге
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о качествах главного тренера команды Эрика тен Хага.

«После того как я довольно долгое время провёл в футболе, хотя мне всего 30 лет, его одержимость победой удивила меня больше всего.

Я думаю, у него много сильных сторон. Мы все знаем, что это процесс, и растём вместе. Мы хотим побеждать, и (тен Хаг) одержим тем, чтобы учить нас и делать лучше до миллиметра.

Эта одержимость победой — то, что я видел только у очень немногих менеджеров», — приводит слова Каземиро Reuters.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в 14 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.

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