Уткин — о Божовиче: человек сходит с ума
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Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола и жёстко раскритиковал других иностранных тренеров, работавших в Российской Премьер-Лиге.
«Бывает такое, человек сходит с ума. Божович назвал Спаллетти лысым [презервативом]. Честно говоря, не могу понять, мне кажется, что оскорблением бы являлось со словом [презерватив] слово «шершавый» или, например, «с заусенцем». А лысый — это же на самом деле качественный. И качество Спаллетти показывается прямо сейчас в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. А Божович сидит без работы и пускает пузыри, которые всплывают и лопаются в жидком [помёте]», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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