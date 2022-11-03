Тренер «Шахтёра»: если бы мы обыграли «Лейпциг» второй раз, то были б чемпионами мира

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал выступление команды в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и выход украинского клуба в плей-офф Лиги Европы.

«Что я сказал игрокам после матча? Поднять головы! Я сказал им поднять головы. Потому что мы провели в Лиге чемпионов шесть матчей: да, сегодня проиграли, но были шесть хороших матчей. И сегодня мы получили опыт, стали лучше. «Лейпциг» – очень хорошая команда, и не стыдно им проиграть. Это формирует нас. Мы сделали всё, что могли. Наша команда уже один раз обыграла «Лейпциг», и если бы мы сделали это второй раз, то могли бы сказать, что мы – чемпионы мира. Это новый проект, новая команда, молодые ребята. Мы работаем три с половиной месяца и добились многого, проделали невероятную работу! Смотрим на себя сейчас и видим, что стали лучше, чем в начале пути. Мы прошли в Лигу Европы, где много прекрасных команд. «Барселона» и «Аякс» будут играть в Лиге Европы, а мадридский «Атлетико» не смог туда попасть. Мы ценим то, чего достигли. И поздравляю «Лейпциг». Это очень хорошая команда, а Марко Розе – топ-тренер. Мы должны смотреть вперёд, поднять головы и работать», — приводит слова наставника команды официальный сайт «Шахтёра».

«Шахтёр» проиграл в последнем матче группового этапа «Лейпцигу» 0:4, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Украинская команда заняла третье место в группе и примет участие в розыгрыше Лиги Европы.

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