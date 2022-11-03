Маунт — о матче с «Динамо» Загреб: Закария заслуживает лучшего игрока матча больше, чем я

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:1). Англичанин стал лучшим игроком встречи.

«Мы немного изменили построение. Это позволило мне дрейфовать и подключать полузащиту, а также выходить вперёд. Я чувствовал себя хорошо. Это хорошая позиция для меня.



Когда я смотрю на игру, негатив всплывает у меня в голове, я слишком много терял мяч. Вот о чём я думаю после игры, но я создал несколько хороших моментов, так что приму это (приз лучшему игроку. — Прим. «Чемпионата»).

Парни «избивали» меня последние пару игр, когда я стал лучшим игроком матча, поскольку они не думают, что я это заслужил. А сегодня я не думаю, что этого заслуживаю.



Денис Закария был невероятен. Он заслуживает лучшего игрока матча больше, чем я, и он забил!» — приводит слова Маунта официальный сайт «Челси».

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