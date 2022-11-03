Спиридонов: на ЧМ в России можно было ходить бухим по улице, в Катаре такое не позволят

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов, выступающий за катарский клуб «Аль-Ахли», сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре с турниром, который проходил в России в 2018 году.

«Будет ли турнир в Катаре таким же праздником, как и в России? Не знаю. Тут много ограничений. В России позволялось всё – можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а здесь такое делать не дадут. Думаю, такого веселья не будет. Но Россия – это вообще для меня страна праздника. Как у нас, не гуляют нигде.

Главный совет человеку, который приедет на чемпионат мира, — не [выпендриваться]. Поверьте, с понтами тут и так всё хорошо. Никого ничем не удивить», — приводит слова Спиридонова Sports.ru.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября матчем Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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