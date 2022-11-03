ЭСК: решение Любимова не ставить пенальти в ворота «Локо» в дерби с ЦСКА — правильное

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильными решения арбитра Артёма Любимова в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА (0:1).

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 48-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №4 Станислава Магкеева со спиной атакующего игрока команды «ЦСКА» №90 Матвея Лукина, по мнению всех членов комиссии, не являлся основанием для назначения 11-метрового удара, так как контакт произошёл в тот момент, когда ноги нападающего находились на газоне, со стороны защитника не было акцентированного толчка в спину, а игрок ЦСКА явно преувеличил последствия этого контакта.



В данном эпизоде судья правильно следовал инструкциям и рекомендациям судейского комитета не расценивать подобные контакты как наказуемые и не назначать легковесных пенальти.



2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Локомотив» на 89-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что при проверке атакующей фазы перед взятием ворот было зафиксировано нарушение правил со стороны атакующего игрока команды ЦСКА №41 Егора Ушакова против игрока обороняющейся команды «Локомотив» №6 Дмитрия Баринова, выраженное в неправильном использовании рук, при котором игрок ЦСКА сделал неестественное движение руки в направлении соперника, совершив безрассудный контакт с его лицом.



Учитывая данное обстоятельство, комиссия единогласно поддерживает решение отменить взятие ворот после правильного вмешательства VAR, рекомендовавшего проверить единоборство в атакующей фазе команды ЦСКА», — приводит текст решения ЭСК на своём официальном сайте РФС.

Видеооразбор решений арбитров в матчах 15-го тура РПЛ:

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