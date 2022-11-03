Игонин: не сказал бы, что Лунёв сильнее тех вратарей, которые есть сейчас у «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное возращение вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва в стан сине-бело-голубых.
«Никто не может сказать сейчас, будет ли играть Лунёв, если он вернётся в «Зенит». Я бы не сказал, что он сильнее тех, кто сейчас есть в питерском клубе. У меня ощущение, что у «Зенита» как раз вратарская линия полностью укомплектована.
Лунёву хорошо бы иметь возможность снова стать конкурентоспособным и попробовать свои силы в другом клубе. Не вижу практического смысла в возвращении Лунёва в «Зенит», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера» в 2021 году, перейдя из «Зенита» на правах свободного агента. За немецкую команду голкипер сыграл три матча, в которых пропустил четыре мяча.
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- 3 ноября 2022
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