Вадим Гаранин не готовит «Сочи» к игре со «Спартаком». Решение о его уходе принято
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин не принимает участие в тренировочном процессе перед игрой со «Спартаком». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
С большой долей вероятности тренера не будет на скамейке во время игры 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Решение об уходе специалиста принято.
Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.
В матче 16-го тура чемпионата России «Сочи» встретится со «Спартаком» в субботу, 5 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14:00 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 после первого круга. Команда за 15 матчей набрала 21 очко. «Спартак» — на второй строчке, команда Абаскаля заработала 32 очка.
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