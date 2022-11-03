Шадыханов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче 14-го тура с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений по работе арбитра Павла Шадыханова в матче 14-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Факел» — «Ростов» (1:1). По мнению комиссии, арбитр должен был назначить пенальти в ворота воронежской команды в середине второго тайма.
«1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 28-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Данила Прохин, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Факел» №7 Романом Акбашевым, совершил контакт с ногой соперника, который единогласно квалифицируется комиссией как подножка. По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде.
2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Факел» на 75-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Факел» №33 Ираклий Квеквескири в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №15 Данилом Глебовым совершил контакт с ногой соперника, который, по мнению большинства членов комиссии, расценивается как фол по неосторожности, с учётом решений судьи, принятых ранее в подобных единоборствах по ходу матча, и исходя из последовательности этих решений.
В связи с этим большинство членов комиссии считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном игровом эпизоде», — говорится в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.
- 3 ноября 2022
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