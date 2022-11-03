Вратарь «Краснодара» Агкацев: надеюсь, Сафонов прибавляет, конкурируя со мной

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о конкуренции с Матвеем Сафоновым. По его мнению, хорошая конкуренция идёт на пользу всем. Также Агкацев назвал цели «быков» на сезон.

«Конкуренция с Сафоновым? Хорошая конкуренция всегда идёт на пользу обоим. Я только рад, что у меня такой сильный конкурент. За счёт такой конкуренции я смогу прибавить. Надеюсь, что прибавляет и он, конкурируя со мной.

Цели «Краснодара» на сезон? Побеждать в каждом матче, показывать красивый футбол, и результат обязательно придёт», — приводит слова Агкацева Legalbet.

Напомним, «Краснодар» набрал 24 очка за 15 матчей чемпионата России. «Быки» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.