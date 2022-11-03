Видеообзор поражения «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

2 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» встречался с «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкого клуба.
Гости открыли счёт на 10-й минуте — отличился Кристофер Нкунку. Тимо Вернер забежал слева в штрафную и резко пробил низом. Евгений Трубин в падении парировал этот удар, но на добивании оказался Нкунку, беспрепятственно отправивший мяч в цель.
На 50-й минуте Андре Силва укрепил преимущество команды Марко Розе. Счёт до разгромного довёл Доминик Собослаи. Нкунку в быстрой атаке от центра поля выполнил передачу на бегущего чуть правее Собослаи. Доминик на скорости ворвался в штрафную, после чего пробил с острого угла в пустые ворота. На 68-й минуте Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота — 0:4.
Первое место в группе F занял мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландский «Селтик» набрал два очка и вылетел из еврокубков. «Шахтёр» набрал шесть очков и занял третье место — команда Игора Йовичевича примет участие в Лиге Европы. Немецкий клуб прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 3 ноября 2022
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