ЭСК: судья правильно не удалил игрока ЦСКА Зделара в матче Кубка России с «Торпедо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Антона Фролова не удалять игрока ЦСКА Сашу Зделара в матче 4-го тура Кубка России с «Торпедо» (0:1).

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №5 Сашу Зделара на 76-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Торпедо» №35 Иваном Ениным совершил наступ на боковую часть голени соперника, который большинство членов комиссии квалифицирует как безрассудный фол, принимая во внимание тот факт, что наступ был совершён не полной стопой, так как пятка игрока ЦСКА находилась в опорном положении на газоне и в связи с этим интенсивность контакта была не столь высока, чтобы считать действия данного игрока очевидным серьёзным нарушением правил игры.

Учитывая данные обстоятельства и факт отсутствия последствий от этого контакта, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку ЦСКА в данном пограничном эпизоде», — говорится в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.