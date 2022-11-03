Гогниев: готов извиниться перед Дурасовым, с Глушаковым вопрос решён

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от предстоящего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на которое он прибыл из-за удаления в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:6).



«С Дурасовым ещё не общался. Посмотрим, какое будет наказание для меня. Я готов с Дурасовым пообщаться, извиниться. Это же случилось не на камеру, такие вещи не должны всплывать.



Глушаков? Все вопросы решены. Всегда», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо», а в перерыве поругался с комментатором «Матч ТВ» Сергеем Дурасовым.