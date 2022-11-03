Мостовой: сравнение с Шалимовым? Посмотрите статистику на «Википедии» — всё станет понятно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнение с другим известным экс-игроком Игорем Шалимовым. Недавно итальянский журналист Массимилиано Мартини заявил, что Шалимов «на три головы выше Мостового».

«Итальянский журналист сказал, что Шалимов на три головы выше меня? Позвоните испанским журналистам, там на 10 голов принизят Шалимова. Я на эти глупости не смотрю. Откройте Википедию, посмотрите статистику и всё сразу станет понятно.

Он так говорит, потому что он из Италии и видел Шалимова. Это глупости какого-то журналиста, который говорит о том, кого не знает. Сколько лет этому журналисту, может быть, он и Шалимова не видел даже ни разу. Что за времена пошли: то какая-то баба рассказывает что-то, то ещё кто-то», — приводит слова Мостового Legalbet.

Напомним, во времена футбольной карьеры Мостовой выступал в ряде зарубежных клубов — французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельта» и «Алавес». Шалимов, в свою очередь, выступал за итальянские «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Наполи», «Болонью», за швейцарский «Лугано» и немецкий «Дуйсбург». На данный момент Мостовой возглавляет медийную футбольную команду Fight Nights, а Шалимов недавно покинул тренерский мостик «Урала».