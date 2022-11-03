УЕФА представил новую систему турниров женских сборных, которая включает Лигу наций

Исполнительный комитет УЕФА принял новую систему соревнований среди женских сборных, которая изменит квалификацию чемпионатов Европы и мира. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.



Новый формат будет впервые применён перед женским чемпионатом Европы 2025 года. Начиная с осени 2023 года, новая система соревнований объединит Лигу наций УЕФА с европейской квалификацией. Будет организован переход между дивизионами (с повышением и понижением в классе) и финальный турнир Лиги наций. В женской Лиге наций будет выделено три уровня с группами по четыре (или три) команды.



Раз в четыре года по итогам Лиги наций будут определены три европейские команды, которые получат путёвки на Олимпийские игры.



По окончании европейской квалификации будет составлен окончательный рейтинг, который определит, какие сборные напрямую попадут на чемпионаты Европы и мира, а также кому предстоит принять участие в стыковых турнирах европейской квалификации.

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