Александр Мостовой: если Лунёв может вернуться в «Зенит» — почему нет? Вратарю надо играть

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва в петербургский «Зенит».
«У меня почему-то Лунёв связан с Азмуном. Сердар был одним из лучших нападающих, забивал, играл, а как уехал в «Байер», так сидит на лавке и мы его фамилию даже не вспоминаем. Смотришь игру «Байера», и никто даже не знает, что Азмун находится в команде.
Вратарей в команде просто так не меняют. Если ты играешь хорошо, то будешь играть. Андрей, скорее всего, рассчитывал, что в каких-то играх будет играть, но не получилось. Хотя мы его предупреждали, что просто не будет. Вратарю, как и всем футболистам, надо играть. Если есть вариант вернуться в «Зенит», почему нет? Хотя в «Зените» тоже конкуренция. Но в то же время одно дело, когда ты на родине играешь, а другое — в Германии, где по-русски никто не говорит. Поэтому, если возможность вернуться в Россию есть, нужно возвращаться. Необязательно даже в «Зенит» возвращаться, потому что есть другие команды, те же московские захотят его увидеть у себя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 3 ноября 2022
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