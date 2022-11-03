Бензема, Месси, Роналду и Холанд — в финальной десятке номинантов Globe Soccer Awards

Стала известна финальная десятка претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года — премию Globe Soccer Awards. Имена номинантов размещены на официальном сайте мероприятия.

Лучший футболист 2022 года: Мохамед Салах, Луис Диас (оба – «Ливерпуль»), Карим Бензема, Тибо Куртуа (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Садио Мане («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В число номинантов на звание лучшего тренера года входят Карло Анчелотти («Реал»), Ренато Гаушо («Гремио»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»).

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