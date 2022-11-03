«Ростов» объявил о назначении Артёма Купрова на пост исполнительного директора
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Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Артёма Купрова на должность спортивного директора. Ранее функционер занимал пост заместителя генерального директора клуба.
«Желаем продуктивной и успешной работы на новой должности!» — написала пресс-служба «Ростова».
Напомним, «Ростов» набрал 29 очков в 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Южный клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В тройку лидеров входят «Зенит» (39), «Спартак» (32) и ПФК ЦСКА (29).
В следующем туре РПЛ «Ростов» встретится с московским «Динамо». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону в воскресенье, 6 ноября. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.
Обзор 15-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #23:
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