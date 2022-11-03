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Уткин: «Локомотив» выбирает тренера осторожно — примерно так занимаются сексом ежи

Уткин: «Локомотив» выбирает тренера осторожно — примерно так занимаются сексом ежи
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Спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о выборе нового главного тренера для «Локомотива». Он в комичной форме подчеркнул, что железнодорожники выбирают тренера крайне осторожно.

«Решается вопрос о тренере в «Локомотиве». Неназываемый источник в клубе сообщил, что уже принято решение о назначении Галактионова, который работает в «Нижнем Новгороде».

Что здесь сказать: когда это произносится неназываемым источником и клуб воздерживается от комментариев по этому поводу, это означает, что идея проверяется, но до конца не очень принята. «Локомотиву» приходится быть осторожным – примерно так занимаются сексом ежи. Потому что уже напарывались, уже всё было, всё случалось», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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