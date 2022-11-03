«Это перебор». Комментатор Дурасов — о дисквалификации Гогниева

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов высказался о дисквалификации главного тренера «Химок» Спартака Гогниева. По решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) наставник подмосковного клуба пропустит три матча.

«На мой взгляд, Спартак Гогниев не перешёл грань, никого не оскорблял. Он вёл себя ярче обычного, но ничего криминального в этом я не вижу. Поэтому отстранение тренера команды, состояние которой и так плачевное, тем более на три тура — это перебор. Сомневаюсь, что эти три тура есть у Спартака Гогниева. Но для меня всё равно это слишком сурово», — приводит слова Дурасова «Матч ТВ».

В перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» Гогниев в резкой форме предъявил претензии Дурасову за вопросы.