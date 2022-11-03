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Источник: Хвича Кварацхелия интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Челси» и «Манчестер Сити»

Источник: Хвича Кварацхелия интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Челси» и «Манчестер Сити»
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может пойти на повышение. Грузинским футболистом интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Отмечается, что топ-клубы присылали своих скаутов на матчи «Наполи», чтобы следить за игрой Кварацхелии. При этом неаполитанцы считают Хвичу неприкасаемой фигурой и не хотят отпускать его в другой клуб.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом из «Динамо Батуми». В 16 матчах нынешнего сезона итальянской Серии A и Лиги чемпионов грузинский нападающий забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее появились слухи о том, что Кварацхелия подпишет новый контракт с неаполитанским клубом.

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