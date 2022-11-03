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Сёмин: Кварацхелия сможет однажды сыграть за мадридский «Реал»

Сёмин: Кварацхелия сможет однажды сыграть за мадридский «Реал»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия сможет в будущем перейти в мадридский «Реал».

«Сейчас Хвича делает всё для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале». Сегодня у него всё хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверяет, а это самое главное», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

21-летний Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом этого года из «Динамо Батуми». В 17 играх за итальянский клуб в Серии A и Лиге чемпионов грузин забил восемь голов и сделал восемь голевых передач. Ранее появилась информация, что несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании футболиста.

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Источник: Хвича Кварацхелия интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Челси» и «Манчестер Сити»

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