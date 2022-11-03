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Масалитин — о Зайнутдинове: если сидеть в «Аталанте» на лавке, то какой смысл ехать?

Масалитин — о Зайнутдинове: если сидеть в «Аталанте» на лавке, то какой смысл ехать?
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику армейцев Бактиёру Зайнутдинову со стороны итальянской «Аталанты».

«Зайнутдинов и «Аталанта» — это интересно. Но давайте возьмём Кокорина, Миранчука, того же Шомуродова, который выходил, забивал, а теперь не может себя найти. Они-то уехали в Италию, но в основной состав так и не попадают. Это ещё хорошо, что Миранчук ушёл в аренду и сейчас регулярно играет.

Если реально будет предложение, которое устроит ЦСКА и Зайнутдинова, то почему бы не попробовать свои силы в «Аталанте». Но если ты будешь сидеть на лавке, какой смысл туда ехать?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Источник: «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА хочет за игрока € 5–6 млн
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