Мбаппе — о ЧМ-2022: это трофей всей жизни

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что чемпионат мира — 2022 является для него турниром всей жизни.

«Мы не собираемся лицемерить — хотим сделать всё, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Постараемся сделать всё возможное. Я не думаю, что люди винят нас за мысли о чемпионате мира во время игр за клубы», — приводит слова Мбаппе журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».

Напомним, 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года — такие нестандартные для мундиаля даты были выбраны из-за чересчур сильной летней жары в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

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