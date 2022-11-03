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Мозес рассказал о восстановлении от травмы и сообщил, когда вернётся к работе с командой

Мозес рассказал о восстановлении от травмы и сообщил, когда вернётся к работе с командой
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы, полученной в начале сезона Российской Премьер-Лиги.

«Восстановление проходит очень хорошо. Я доволен. Что касается моей травмы, то повреждение ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это тоже часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, и я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению. Самое главное сейчас — не сбавлять этот темп, работать изо всех сил. Конечно, контролируя при этом, что с моей ногой всё нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее.

У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идёт как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, смогу работать с командой на зимних сборах в Дубае.

Добрые слова от фанатов, партнёров, тренеров и других людей из клуба значили для меня очень много. Подобное даёт дополнительный заряд и движет тебя вперёд. Хочется восстановиться ещё быстрее. Благодарен всем за поддержку.

Как объясню эту травму? Кто знает? Это такой тип травм, причину которого однозначно назвать нельзя. Если опросить разных физиотерапевтов и врачей, то можно услышать самые разные мнения. Ясно одно: это футбол, такие вещи случаются. Сегодня стараюсь думать о будущем и том, как вернуться в игру. Не размышляю, почему это случилось. От травм не застрахован никто, многие игроки проходят через подобное или проблемы с коленями.

Сейчас я очень хочу снова начать полноценно тренироваться, набрать хорошую форму, чтобы опять помогать команде», — сказал Мозес в интервью официальному YouTube-каналу «Спартака».

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